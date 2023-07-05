Russpass разработал туристические маршруты с посещением павильонов «Здоровая Москва»

Туристический сервис Russpass разработал ещё три маршрута с посещением павильонов «Здоровая Москва».

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.

В ходе прогулки по паркам города сайт предлагает посетить павильоны «Здоровая Москва», чтобы проверить состояние организма.

Услугой можно воспользоваться в парке Горького, «Сокольниках», на ВДНХ и в других местах города.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал восстановление зарубежного турпотока.