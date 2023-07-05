Russpass разработал туристические маршруты с посещением павильонов «Здоровая Москва»
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.
В ходе прогулки по паркам города сайт предлагает посетить павильоны «Здоровая Москва», чтобы проверить состояние организма.
Услугой можно воспользоваться в парке Горького, «Сокольниках», на ВДНХ и в других местах города.
Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал восстановление зарубежного турпотока.