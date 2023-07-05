Психолог Лобанова: для накопления денег нужна конкретная цель
- Gettyimages.ru
- © Guido Mieth
Об этом сообщают «Известия».
Во-первых, считает психолог, нужно поставить конкретную цель, достижение которой должно быть важно для человека.
Во-вторых, нужно определить, какую сумму можно откладывать каждый месяц, чтобы не ограничивать себя.
Также, полагает Лобанова, следует завести дневник, куда нужно выписывать размер накопленных средств, а также вести подсчёты всех расходов и доходов.
Специалист уточняет, что для развития привычки необходима и регулярность. Для этого можно использовать напоминания в телефоне, чтобы не забывать сохранять деньги в определённое время, например в день получения зарплаты.
«Также можно внедрить принцип постепенности, когда вы с каждым месяцем прибавляете процент отложенной суммы», — резюмировала Лобанова.
Ранее адвокат, управляющий партнёр Московской коллегии адвокатов «Юрасов, Ларин и партнёры» Владимир Юрасов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал согласие Верховного суда России с тем, что конвертацию биткоинов в рубли можно считать отмыванием.