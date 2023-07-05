Психолог Лобанова: для накопления денег нужна конкретная цель

Медицинский психолог, нейропсихолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова рассказала, как научиться откладывать деньги.

Об этом сообщают «Известия».

Во-первых, считает психолог, нужно поставить конкретную цель, достижение которой должно быть важно для человека.

Во-вторых, нужно определить, какую сумму можно откладывать каждый месяц, чтобы не ограничивать себя.

Также, полагает Лобанова, следует завести дневник, куда нужно выписывать размер накопленных средств, а также вести подсчёты всех расходов и доходов.

Специалист уточняет, что для развития привычки необходима и регулярность. Для этого можно использовать напоминания в телефоне, чтобы не забывать сохранять деньги в определённое время, например в день получения зарплаты.

«Также можно внедрить принцип постепенности, когда вы с каждым месяцем прибавляете процент отложенной суммы», — резюмировала Лобанова.

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