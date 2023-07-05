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В Москве утвердили 15 новых комплектов типовой документации с начала года

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В Москве за первое полугодие 2023 года утвердили 15 новых комплектов типовой документации для формирования закупок.
В Москве утвердили 15 новых комплектов типовой документации с начала года
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Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В частности, новые комплекты документов позволяют формировать закупки по поставке реагентов для ПЦР-диагностики и бактерицидных облучателей, а также по текущему и капитальному ремонту мостов, тоннелей, фонтанов», — объяснила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Всего на данный момент заказчики могут воспользоваться 441 комплектом типовой документации.

Благодаря типовым наборам процедуры закупок станут прозрачнее и экономнее.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области за неделю опубликовали ещё 20 государственных закупок технического оборудования в больницы и школы региона.

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