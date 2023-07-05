В Москве утвердили 15 новых комплектов типовой документации с начала года

В Москве за первое полугодие 2023 года утвердили 15 новых комплектов типовой документации для формирования закупок.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В частности, новые комплекты документов позволяют формировать закупки по поставке реагентов для ПЦР-диагностики и бактерицидных облучателей, а также по текущему и капитальному ремонту мостов, тоннелей, фонтанов», — объяснила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Всего на данный момент заказчики могут воспользоваться 441 комплектом типовой документации.

Благодаря типовым наборам процедуры закупок станут прозрачнее и экономнее.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области за неделю опубликовали ещё 20 государственных закупок технического оборудования в больницы и школы региона.