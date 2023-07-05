В Москве начали производство мобильных медкомплексов для выездных осмотров

Московский разработчик ООО «Нобилис» создал мобильный комплекс для выездных проверок здоровья. Компактное устройство может выполнить практически все процессы обычного медосмотра.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Уточняется, что в планах производить по меньшей мере 100 комплексов, а первые десять комплексов заказчики получат уже осенью текущего года.

Во время медосмотра измеряется температура тела, рост, вес, артериальное и глазное давление. Также аппарат делает ЭКГ и спирометрию. Вся эта информация автоматически переносится в медицинскую информационную систему (МИС).

Отмечается, что на данный момент комплексы используются примерно на 600 предприятиях в различных регионах России.

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