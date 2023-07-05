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В Москве начали производство мобильных медкомплексов для выездных осмотров

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Московский разработчик ООО «Нобилис» создал мобильный комплекс для выездных проверок здоровья. Компактное устройство может выполнить практически все процессы обычного медосмотра.
В Москве начали производство мобильных медкомплексов для выездных осмотров

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Уточняется, что в планах производить по меньшей мере 100 комплексов, а первые десять комплексов заказчики получат уже осенью текущего года.

Во время медосмотра измеряется температура тела, рост, вес, артериальное и глазное давление. Также аппарат делает ЭКГ и спирометрию. Вся эта информация автоматически переносится в медицинскую информационную систему (МИС).

Отмечается, что на данный момент комплексы используются примерно на 600 предприятиях в различных регионах России.

Ранее, по сообщению НСН, московские учёные разработали принципы стандартизации датасетов для обучения ИИ в медицине.

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