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Бочкарёв: в электродепо «Южное» завершили устройство монолитных конструкций административно-бытового корпуса

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В Москве завершили монолитные работы по строительству административно-бытового корпуса в составе электродепо «Южное», заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: в электродепо «Южное» завершили устройство монолитных конструкций административно-бытового корпуса

«Строители завершили устройство основных конструкций главного административного здания в составе электродепо «Южное». Административно-бытовой корпус получил переменную высотность — он состоит из четырёх секций от трёх до семи этажей», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, в настоящее время идёт устройство стен и перегородок, а также монтаж внутренних инженерных систем.

В корпусе общей площадью 12 940 кв. м создадут 429 помещений различного назначения, в том числе офисы для персонала и служб электродепо, блок помещения для отдыха локомотивных бригад и рабочих.

Генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков рассказал, что продолжается работа по строительству отстойно-ремонтного корпуса электродепо.

«Мы продолжаем возведение монолитных конструкций зданий и сооружений — уложено более 43 тыс. куб. м бетона», — отметил он.

По его словам, на территории электродепо продолжается устройство парковых путей.

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