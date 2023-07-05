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Автоэксперт Соловьёв: машину следует готовить к путешествию за две недели

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Владелец автотехцентра MaxService Максим Соловьёв дал рекомендации по подготовке автомобиля к длительному путешествию.
Автоэксперт Соловьёв: машину следует готовить к путешествию за две недели
  • Gettyimages.ru
  • © Jordan Siemens

Об этом сообщает URA.RU.

По словам специалиста, машину следует подготовить за две недели, потому что в сезон отпусков большинство сервисных центров заняты.

«Обратиться на осмотр нужно хотя бы за две недели, чтобы была возможность заказать запчасти и отремонтировать», — уточнил Соловьёв.

Кроме того, перед длительным путешествием рекомендуется провести детальный осмотр транспортного средства.

Эксперт также посоветовал приобрести необходимые для ремонта инструменты, основываясь на своих ремонтных навыках.

Ранее генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с НСН выразил мнение, что для усиления безопасности нужно дополнять заводскую противоугонную систему.

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