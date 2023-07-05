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В Роспотребнадзоре исключили угрозу распространения сибирской язвы в России

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Угроза распространения сибирской язвы в России исключена.
В Роспотребнадзоре исключили угрозу распространения сибирской язвы в России
  • Gettyimages.ru
  • © Murat Photo

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Угроза эпидемического распространения болезни исключена. Сибирская язва не передаётся от человека к человеку», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что противоэпидемический отряд Роспотребнадзора продолжает профилактические мероприятия в очаге сибирской язвы в Туве.

Ранее стало известно, что четырём жителям Тувы поставили диагноз «сибирская язва».

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