В Роспотребнадзоре исключили угрозу распространения сибирской язвы в России
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Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Угроза эпидемического распространения болезни исключена. Сибирская язва не передаётся от человека к человеку», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что противоэпидемический отряд Роспотребнадзора продолжает профилактические мероприятия в очаге сибирской язвы в Туве.
Ранее стало известно, что четырём жителям Тувы поставили диагноз «сибирская язва».