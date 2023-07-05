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У четырёх жителей Республики Тыва нашли сибирскую язву

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Четырём жителям Республики Тыва поставили диагноз «сибирская язва», сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
У четырёх жителей Республики Тыва нашли сибирскую язву
  • Gettyimages.ru
  • © gorodenkoff

«На сегодняшний день диагноз «сибирская язва» подтверждён у четырёх человек в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва», — сообщили ТАСС в ведомстве.

В Минздраве региона пока не подтвердили информацию.

В марте в СУ СК России по Чувашии сообщили, что специалисты Роспотребнадзора изъяли заражённое сибирской язвой мясо в республике.

В июне сообщалось, что жителя Республики Тыва, у которого обнаружили признаки сибирской язвы, госпитализировали в Кызыле.

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