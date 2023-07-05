У четырёх жителей Республики Тыва нашли сибирскую язву
- Gettyimages.ru
- © gorodenkoff
«На сегодняшний день диагноз «сибирская язва» подтверждён у четырёх человек в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва», — сообщили ТАСС в ведомстве.
В Минздраве региона пока не подтвердили информацию.
В марте в СУ СК России по Чувашии сообщили, что специалисты Роспотребнадзора изъяли заражённое сибирской язвой мясо в республике.
В июне сообщалось, что жителя Республики Тыва, у которого обнаружили признаки сибирской язвы, госпитализировали в Кызыле.