В Новосибирской области обсудили значимость развития «Озёрного кластера»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил заняться вопросом развития туристического кластера на озёрах Чаны и Карачи.

Об этом сообщает Сиб.фм.

«Потенциал озера Чаны неограничен — того количества людей, которые могли бы создать негативную нагрузку на водоём, мы пока не ожидаем. Что касается дороги Барабинск — Зюзя — Квашнино, то на очередной участок протяжённостью 11 км документация подготовлена... Вопросы электроснабжения и газификации также надо прорабатывать, все возможности обеспечить кластер энергоресурсами есть», — сказал Травников.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что губернатор Александр Беглов подписал закон о введении экспериментального курортного сбора для туристов в Санкт-Петербурге.