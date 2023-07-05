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В Новосибирской области обсудили значимость развития «Озёрного кластера»

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил заняться вопросом развития туристического кластера на озёрах Чаны и Карачи.
В Новосибирской области обсудили значимость развития «Озёрного кластера»
  • Gettyimages.ru
  • © Steven Puetzer

Об этом сообщает Сиб.фм

«Потенциал озера Чаны неограничен — того количества людей, которые могли бы создать негативную нагрузку на водоём, мы пока не ожидаем. Что касается дороги Барабинск Зюзя Квашнино, то на очередной участок протяжённостью 11 км документация подготовлена... Вопросы электроснабжения и газификации также надо прорабатывать, все возможности обеспечить кластер энергоресурсами есть», — сказал Травников.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что губернатор Александр Беглов подписал закон о введении экспериментального курортного сбора для туристов в Санкт-Петербурге.

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