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ТАСС: аналог ZARA Home и H&M Home откроется в России осенью

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Российский аналог ZARA Home и H&M Home — бренд Redecoro — откроется в России осенью 2023 года, заявила управляющий партнёр Redecoro Анастасия Кондакова.
ТАСС: аналог ZARA Home и H&M Home откроется в России осенью
  • Gettyimages.ru
  • © Kentaroo Tryman

«До конца 2023 года мы откроем в Москве два офлайн- и один онлайн-магазин. Первый, площадью 370 кв. м, появится уже осенью в ТЦ «Метрополис». В ближайшие пару лет планируем открытие до 50 магазинов по всей России и СНГ», — сказала она ТАСС.

Уточняется, что товары бренда ориентированы на средний ценовой сегмент. Продукция будет заказываться на фабриках России, Турции, Индии и Китая.

Член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев в беседе с RT ранее заявил, что новые владельцы отшивают коллекции там же, где их отшивала ZARA.

Компания Inditex в октябре 2022 года сообщила о достижении соглашения по продаже бизнеса в России группе Daher.

Директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова заявила, что коллекция обновлённых магазинов бренда ZARA под новым названием и управлением разрабатывается специально для России.

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