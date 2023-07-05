ТАСС: аналог ZARA Home и H&M Home откроется в России осенью

Российский аналог ZARA Home и H&M Home — бренд Redecoro — откроется в России осенью 2023 года, заявила управляющий партнёр Redecoro Анастасия Кондакова.

«До конца 2023 года мы откроем в Москве два офлайн- и один онлайн-магазин. Первый, площадью 370 кв. м, появится уже осенью в ТЦ «Метрополис». В ближайшие пару лет планируем открытие до 50 магазинов по всей России и СНГ», — сказала она ТАСС.

Уточняется, что товары бренда ориентированы на средний ценовой сегмент. Продукция будет заказываться на фабриках России, Турции, Индии и Китая.

Член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев в беседе с RT ранее заявил, что новые владельцы отшивают коллекции там же, где их отшивала ZARA.

Компания Inditex в октябре 2022 года сообщила о достижении соглашения по продаже бизнеса в России группе Daher.

Директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова заявила, что коллекция обновлённых магазинов бренда ZARA под новым названием и управлением разрабатывается специально для России.