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Диетолог Круглова назвала окрошку на кефире полезной

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Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, как сделать окрошку полезнее. По её мнению, для этого стоит заменить колбасу на мясо птицы и употреблять блюдо с кефиром, а не с квасом.
Диетолог Круглова назвала окрошку на кефире полезной
  • Gettyimages.ru
  • © Aeril01

Об этом сообщает Радио Sputnik.

Диетолог сказала, что окрошка — богатое витаминами, минералами, белками, клетчаткой и сложными углеводами блюдо. Однако колбаса и майонез делают летний суп вредным.

«Заменить колбасу в окрошке можно на отварную говядину или мясо птицы, это будет более полезная альтернатива», — уточнила врач.

Кроме того, в качестве заправки лучше выбрать кефир, а не квас.

«С точки зрения пользы кефир и другие кисломолочные напитки выигрывают», — заключила Круглова.

Ранее врач диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разарёнова в беседе с «Радио 1» заявила, что ранние арбузы могут быть вредны для здоровья.

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