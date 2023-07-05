Диетолог Круглова назвала окрошку на кефире полезной
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Об этом сообщает Радио Sputnik.
Диетолог сказала, что окрошка — богатое витаминами, минералами, белками, клетчаткой и сложными углеводами блюдо. Однако колбаса и майонез делают летний суп вредным.
«Заменить колбасу в окрошке можно на отварную говядину или мясо птицы, это будет более полезная альтернатива», — уточнила врач.
Кроме того, в качестве заправки лучше выбрать кефир, а не квас.
«С точки зрения пользы кефир и другие кисломолочные напитки выигрывают», — заключила Круглова.
Ранее врач диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разарёнова в беседе с «Радио 1» заявила, что ранние арбузы могут быть вредны для здоровья.