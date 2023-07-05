Врач Самойлов заявил, что диеты и спорт неэффективны в борьбе с ожирением

Доктор медицинских наук и бариатрический хирург Владимир Самойлов рассказал, что диеты и занятия спортом не помогут избавиться от ожирения.

Ожирение — это болезнь, из-за которой меняются метаболизм и механизм появления голода, объяснил врач в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Самойлова, при дефиците калорий организм, наоборот, начинает требовать больше еды и откладывать жир, так как считает, что настали «голодные» времена.

Так, врач посоветовал людям с ожирением обратиться сразу к нескольким специалистам: психологу, диетологу, эндокринологу и бариатрическому хирургу.

Ранее врач-гастроэнтеролог, терапевт, эксперт телеканала «Доктор», руководитель центра доказательной медицины «Рассвет» Алексей Парамонов в беседе с сайтом kp.ru заявил, что в 70% случаев проблемы с ЖКТ возникают из-за нарушений работы органов пищеварения на фоне хронического стресса.