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Врач Самойлов заявил, что диеты и спорт неэффективны в борьбе с ожирением

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Доктор медицинских наук и бариатрический хирург Владимир Самойлов рассказал, что диеты и занятия спортом не помогут избавиться от ожирения.
Врач Самойлов заявил, что диеты и спорт неэффективны в борьбе с ожирением
  • Gettyimages.ru
  • © Wand_Prapan

Ожирение — это болезнь, из-за которой меняются метаболизм и механизм появления голода, объяснил врач в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Самойлова, при дефиците калорий организм, наоборот, начинает требовать больше еды и откладывать жир, так как считает, что настали «голодные» времена.

Так, врач посоветовал людям с ожирением обратиться сразу к нескольким специалистам: психологу, диетологу, эндокринологу и бариатрическому хирургу.

Ранее врач-гастроэнтеролог, терапевт, эксперт телеканала «Доктор», руководитель центра доказательной медицины «Рассвет» Алексей Парамонов в беседе с сайтом kp.ru заявил, что в 70% случаев проблемы с ЖКТ возникают из-за нарушений работы органов пищеварения на фоне хронического стресса.

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