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Врач Кабаненко рассказала о нюансах парения в бане при простуде

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Врач-терапевт ЦКБ Управления делами президента Екатерина Кабаненко рассказала, как правильно париться в бане и сауне.
Врач Кабаненко рассказала о нюансах парения в бане при простуде
  • Gettyimages.ru

«Во время парения происходит улучшение кровообращения, активно очищаются респираторные верхние дыхательные пути, и человек выздоравливает», — объяснила врач в беседе с сайтом «Москва 24».

Однако Кабаненко посоветовала не ходить в баню при активной стадии болезни, если есть высокая температура, кашель и насморк. Это может только усилить симптомы.

По словам врача, за два часа перед походом в баню лучше съесть лёгкую пищу: суп, курицу, салат.

Во время парения человек теряет влагу, объяснила врач. Но не стоит употреблять алкоголь или тонизирующие чаи. Лучше пить минеральную воду или травяные напитки.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разарёнова в беседе с «Радио 1» заявила, что ранние арбузы могут быть вредны для здоровья.

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