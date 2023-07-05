Мишустин спрогнозировал рост ВВП России по итогам года более чем на 2%

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что рост ВВП страны по итогам года может составить более 2%.

По его словам, за пять месяцев рост ВВП составил 0,6%.

«Сейчас у нас есть уверенность, в случае если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, что мы должны расти больше 2% за год», — сказал Мишустин на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Он отметил, что экономика России продолжает уверенно восстанавливаться.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ России Кирилл Тремасов заявил, что рост российского ВВП движется к верхней половине прогноза 0,5—2%.