Специалисты «Поездов здоровья» в Нижегородской области провели более 50 тысяч консультаций
- © nobl.ru
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Медики совершили 140 выездов и осмотрели свыше 27,5 тыс. пациентов.
Мобильно-диагностические комплексы базируются в областной клинической больнице имени Семашко.
Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.