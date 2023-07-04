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Специалисты «Поездов здоровья» в Нижегородской области провели более 50 тысяч консультаций

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Специалисты «Поездов здоровья» в Нижегородской области провели более 50 тыс. консультаций в январе — июне 2023 года.
Специалисты «Поездов здоровья» в Нижегородской области провели более 50 тысяч консультаций
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Медики совершили 140 выездов и осмотрели свыше 27,5 тыс. пациентов.

Мобильно-диагностические комплексы базируются в областной клинической больнице имени Семашко.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.

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