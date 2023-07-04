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В Петербурге открыли памятник медикам разных эпох

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На территории городской многопрофильной больницы №2 в Санкт-Петербурге открыли памятник медикам разных эпох.
В Петербурге открыли памятник медикам разных эпох
  • © gov.spb.ru

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как отметили в Смольном, памятник посвящён подвигу ленинградских и петербургских врачей, медсестёр и младшего медперсонала, которые трудились во время блокады, а также спасали людей во время пандемии.

Автор проекта — архитектор и скульптор Вячеслав Бухаев.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область привлекла почти тысячу новых медиков в 2022 году.

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