В Петербурге открыли памятник медикам разных эпох

На территории городской многопрофильной больницы №2 в Санкт-Петербурге открыли памятник медикам разных эпох.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как отметили в Смольном, памятник посвящён подвигу ленинградских и петербургских врачей, медсестёр и младшего медперсонала, которые трудились во время блокады, а также спасали людей во время пандемии.

Автор проекта — архитектор и скульптор Вячеслав Бухаев.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область привлекла почти тысячу новых медиков в 2022 году.