Технопарк «Волга» добавлен в федеральный реестр
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Об этом сообщает newsnn.ru.
В Минпромторге России подтвердили, что «Волга» отвечает необходимым требованиям. Технопарк будет специализироваться на электронной промышленности.
Инвестиции в проект оцениваются в 1,4 млрд рублей, 900 млн из которых — это средства из федерального и регионального бюджета.
Проект должны реализовать до 2026 года.
Ранее НСН сообщала, что в Москве первая компания получила статус резидента на территории Руднёво особой экономической зоны «Технополис Москва».