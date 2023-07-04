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Технопарк «Волга» добавлен в федеральный реестр

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Технопарк «Волга» добавлен в реестр промышленных технопарков России, рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Технопарк «Волга» добавлен в федеральный реестр
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Об этом сообщает newsnn.ru.

В Минпромторге России подтвердили, что «Волга» отвечает необходимым требованиям. Технопарк будет специализироваться на электронной промышленности.

Инвестиции в проект оцениваются в 1,4 млрд рублей, 900 млн из которых — это средства из федерального и регионального бюджета.

Проект должны реализовать до 2026 года.

Ранее НСН сообщала, что в Москве первая компания получила статус резидента на территории Руднёво особой экономической зоны «Технополис Москва».

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