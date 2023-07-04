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Автоюрист Славнов выступил за введение номерных знаков для электросамокатов

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Автоюрист Дмитрий Славнов выразил мнение, что ситуацию с правонарушениями со стороны водителей электросамокатов можно исправить с введением номерных знаков.
Автоюрист Славнов выступил за введение номерных знаков для электросамокатов
  • РИА Новости

«Если вы получили номер и уже отвечаете перед законом и другими участниками движения, только тогда всё вкупе будет работать», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, если водитель будет понимать, что его найдут по номеру, то он уже задумается о том, стоит ли скрываться с места происшествия.

Кроме того, он считает, что разогнаться на самокате сильно нельзя, поэтому машина способна нанести больший вред, чем самокат.

«Здесь нужно не только подойти с точки зрения кнута, вводя штрафы, статьи и кодексы, но и вводить отдельную категорию для самокатчиков. Нужно, чтобы у них была ответственность, чтобы они прошли курсы», — заключил эксперт.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН прокомментировала известие о том, что Минтранс намерен внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) пункт о штрафах для водителей электросамокатов за нарушение ПДД.

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