В выставке «Иннопром» примут участие более 35 предприятий Татарстана

В международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге примут участие более 35 предприятий и компаний Татарстана.

РИА Новости

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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства промышленности и торговли. Главная тема выставки — «Устойчивое производство: стратегии обновления». Участники представят последние достижения в области автоматизации производственных процессов, производства компонентов, транспортного машиностроения, технологий для городов. «Иннопром» состоится 10—13 июля. Ранее сообщалось, что на промышленной выставке «Иннопром» Свердловскую область представят 35 компаний.