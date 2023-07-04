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В выставке «Иннопром» примут участие более 35 предприятий Татарстана

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В международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге примут участие более 35 предприятий и компаний Татарстана.
В выставке «Иннопром» примут участие более 35 предприятий Татарстана
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства промышленности и торговли.

Главная тема выставки — «Устойчивое производство: стратегии обновления».

Участники представят последние достижения в области автоматизации производственных процессов, производства компонентов, транспортного машиностроения, технологий для городов.

«Иннопром» состоится 10—13 июля.

Ранее сообщалось, что на промышленной выставке «Иннопром» Свердловскую область представят 35 компаний.

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