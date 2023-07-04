В выставке «Иннопром» примут участие более 35 предприятий Татарстана
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства промышленности и торговли.
Главная тема выставки — «Устойчивое производство: стратегии обновления».
Участники представят последние достижения в области автоматизации производственных процессов, производства компонентов, транспортного машиностроения, технологий для городов.
«Иннопром» состоится 10—13 июля.
Ранее сообщалось, что на промышленной выставке «Иннопром» Свердловскую область представят 35 компаний.