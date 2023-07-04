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Автоэксперт Степанов посоветовал дополнять заводскую противоугонную систему для усиления безопасности

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Генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов выразил мнение, что для усиления безопасности нужно дополнять заводскую противоугонную систему.
Автоэксперт Степанов посоветовал дополнять заводскую противоугонную систему для усиления безопасности
  • Gettyimages.ru
  • © baona

«Все машины с завода оборудованы противоугонным оборудованием, однако надо понимать, что оно абсолютно одинаковое. Угонщик полностью готов к такой системе защиты. Необходимо устанавливать что-то дополнительное, чтобы усложнить жизнь злоумышленнику: элементарные иммобилайзеры, «секретки», словом, то, что не даёт возможности завести машину, чего он не ожидает», — заявил эксперт в беседе с НСН.

По словам Степанова, угоняют или специально заказанные машины, или просто «ликвидные».

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал предложение Национального союза защиты прав потребителей установить максимальную надбавку на стоимость отечественных автомобилей на уровне 15%.

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