Автоэксперт Степанов посоветовал дополнять заводскую противоугонную систему для усиления безопасности

Генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов выразил мнение, что для усиления безопасности нужно дополнять заводскую противоугонную систему.

«Все машины с завода оборудованы противоугонным оборудованием, однако надо понимать, что оно абсолютно одинаковое. Угонщик полностью готов к такой системе защиты. Необходимо устанавливать что-то дополнительное, чтобы усложнить жизнь злоумышленнику: элементарные иммобилайзеры, «секретки», словом, то, что не даёт возможности завести машину, чего он не ожидает», — заявил эксперт в беседе с НСН.

По словам Степанова, угоняют или специально заказанные машины, или просто «ликвидные».

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал предложение Национального союза защиты прав потребителей установить максимальную надбавку на стоимость отечественных автомобилей на уровне 15%.