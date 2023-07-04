Путин встретился с девочкой из Дагестана, которой не удалось увидеть президента в Дербенте

Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с девочкой из Дагестана Раисат Акиповой, которой не удалось увидеть российского лидера в ходе его поездки в Дербент.

На прошлой неделе в сети появилось видео, на котором девочка плачет из-за того, что не смогла встретиться с президентом.

«Я когда уехал из Дербента, приехал в Москву, мне показали картинку, где ты плачешь... твоя реакция меня расстроила», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что Путин сам решил выйти пообщаться с жителями Дербента во время поездки в Дагестан 28 июня.