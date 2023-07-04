Онколог Пылёв рекомендовал воздержаться от длительного загорания

Врач-онколог, главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии Euroonco Андрей Пылёв заявил, что допустимая продолжительность нахождения на солнце прежде всего зависит от фототипа кожи.

«Большинство населения России обладает вторым — светлым европейским типом кожи. При данном фототипе длительное нахождение на солнце противопоказано. Необходимо использование солнцезащитных кремов», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По его словам, людям с первым фототипом вообще не стоит находиться на солнце, им также желательно пользоваться кремами с максимальной степенью защиты.

«Также всем нашим соотечественникам я рекомендую не загорать в течение длительного времени и ограничить пребывание под прямыми солнечными лучами, а также не злоупотреблять солярием», — добавил врач.

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