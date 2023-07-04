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Челябинскую делегацию на Иннопроме возглавит губернатор Текслер

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавит делегацию региона на выставке Иннопром, которая состоится 10—13 июля в Екатеринбурге.
Челябинскую делегацию на Иннопроме возглавит губернатор Текслер
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Регион представит на коллективном стенде продукцию 16 предприятий.

«Представители правительства и профильных министерств и ведомств проведут ряд встреч и деловых переговоров, а все желающие смогут ознакомиться с продукцией южноуральских предприятий на коллективном стенде региона», — рассказали в пресс-службе.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в конкурс Всероссийской общественной премии «Гордость нации» добавили номинацию «Поколение Ум» за вклад молодёжи в развитие страны.

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