Челябинскую делегацию на Иннопроме возглавит губернатор Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавит делегацию региона на выставке Иннопром, которая состоится 10—13 июля в Екатеринбурге.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Регион представит на коллективном стенде продукцию 16 предприятий.

«Представители правительства и профильных министерств и ведомств проведут ряд встреч и деловых переговоров, а все желающие смогут ознакомиться с продукцией южноуральских предприятий на коллективном стенде региона», — рассказали в пресс-службе.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в конкурс Всероссийской общественной премии «Гордость нации» добавили номинацию «Поколение Ум» за вклад молодёжи в развитие страны.