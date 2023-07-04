«Роснефть» начнёт разработку энергосистем для нефтегазовой и судостроительной отрасли

«Роснефть» совместно с научно-техническим центром «Приводная техника» начнёт производство энергетических систем для нефтегазовой и судостроительной отрасли.

globallookpress.com

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Как сообщает oilcapital.ru, заключено соответствующее соглашение. В рамках соглашения планируется совместное производство энергетических систем, а также электротехнической продукции для систем электродвижения судов, управления буровыми установками. Ранее телеканал «360» сообщил, что столичный производитель «Новая Орбита» наладил производство компонентов для промышленных систем охлаждения.