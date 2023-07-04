Подмосковные пожарные и спасатели получили 38 новых спецавтомобилей

Автопарк противопожарно-спасательной службы Московской области пополнился 38 автомобилями в рамках региональной госпрограммы «Безопасность Подмосковья».

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Мособлпожспаса.

«Учитывая специфику нашей службы и масштабы региона, за который мы ответственны, техника у нас эксплуатируется активно и, следовательно, быстро изнашивается. Поэтому новые автомобили станут для наших пожарных и спасателей серьёзным подспорьем в работе», — заявил глава ведомства Геннадий Пестов.

Новая техника будет передана во все 14 территориальных управлений, передаёт РИАМО.

Ранее сообщалось, что за полгода вертолёты тульской санавиации совершили 116 вылетов.