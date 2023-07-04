Для участников проекта «Поезд памяти» проведут мероприятия в парке «Патриот» в Кубинке
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Подмосковья.
Патриотический проект «Поезд памяти» проходит с 21 июня по 6 июля. 200 школьников из России, Белоруссии, Армении и Киргизии на протяжении двух недель посещают места памяти, связанные с событиями Великой Отечественной войны.
Гости посетят музей «Дорога Памяти», Музейно-храмовый комплекс и Партизанскую деревню.
Следующим пунктом станет Москве, куда поезд прибудет 6 июля.
Ранее газета «Взгляд» сообщила, что участники конкурса «Лидеры России» провели урок памяти и славы для детей из Донбасса в Музее Победы.