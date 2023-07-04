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Котяков: безработица в России будет находиться на низких отметках и постепенно снижаться

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что уровень безработицы в стране будет находиться на низких отметках и постепенно снижаться.
Котяков: безработица в России будет находиться на низких отметках и постепенно снижаться
  • РИА Новости

Об этом министр сказал в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Как отметил Котяков, Минтруд в ближайшее время не будет ничего изменять на рынке труда, поскольку в данный момент запрос на кадры превышает количество ищущих работу граждан.

«Безработица будет находиться на этих низких отметках и постепенно снижаться», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Котяков сообщил, что в новых регионах России центры занятости помогли трудоустроить 42 тыс. граждан, всего поступило более 51 тыс. обращений.

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