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Врач Чернышова: употребление воды и приём лекарств снизит риск возникновения тромбоза

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как снизить риск возникновения тромбоза в жаркую погоду.
Врач Чернышова: употребление воды и приём лекарств снизит риск возникновения тромбоза
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Жажда и сгущение крови часто бывают факторами, провоцирующими тромбоз. Количество потребляемой воды сильно зависит от веса человека, от температуры воздуха, уровня влажности. Но в среднем это 2 л воды в день», — объяснила врач в беседе с сайтом «Москва 24».

Чернышова советует выполнять все рекомендации врача: пить лекарства и носить компрессионный трикотаж даже в жаркую погоду.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что нужно делать при укусах пчёл.

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