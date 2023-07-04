Врач Чернышова: употребление воды и приём лекарств снизит риск возникновения тромбоза

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как снизить риск возникновения тромбоза в жаркую погоду.

«Жажда и сгущение крови часто бывают факторами, провоцирующими тромбоз. Количество потребляемой воды сильно зависит от веса человека, от температуры воздуха, уровня влажности. Но в среднем это 2 л воды в день», — объяснила врач в беседе с сайтом «Москва 24».

Чернышова советует выполнять все рекомендации врача: пить лекарства и носить компрессионный трикотаж даже в жаркую погоду.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что нужно делать при укусах пчёл.