Диетолог Ефимова: доказана связь ультраобработанных продуктов с риском для здоровья
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Об этом она сказала в беседе с «Газетой.Ru».
К таким продуктам относятся безалкогольные подслащённые напитки, сухие завтраки с сахаром, конфеты, сладкие или солёные упакованные закуски, выпечка, лапша быстрого приготовления, переработанное мясо.
«Все эти продукты наряду с фастфудом относятся к ультраобработанным. Они содержат много соли, сахара и насыщенного жира. Доказана связь потребления ультрапереработанных продуктов с повышенным риском для здоровья и набора жировой массы», — объяснила диетолог.
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