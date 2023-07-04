Диетолог Ефимова: доказана связь ультраобработанных продуктов с риском для здоровья

Диетолог клиник «Атлас» Анастасия Ефимова рассказала, что доказана связь употребления ультраобработанных продуктов с риском для здоровья и набором жировой массы.

Об этом она сказала в беседе с «Газетой.Ru».

К таким продуктам относятся безалкогольные подслащённые напитки, сухие завтраки с сахаром, конфеты, сладкие или солёные упакованные закуски, выпечка, лапша быстрого приготовления, переработанное мясо.

«Все эти продукты наряду с фастфудом относятся к ультраобработанным. Они содержат много соли, сахара и насыщенного жира. Доказана связь потребления ультрапереработанных продуктов с повышенным риском для здоровья и набора жировой массы», — объяснила диетолог.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.