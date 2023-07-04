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Автоэксперт Рогов рассказал о популярных микроавтобусах, привозимых в Россию из-за границы

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Россияне предпочитают покупать привезённые в Россию микроавтобусы Hyundai Grand Starex, Hyundai Staria, а также Chevrolet Express.
Автоэксперт Рогов рассказал о популярных микроавтобусах, привозимых в Россию из-за границы
  • Gettyimages.ru
  • © Oleksandr Filon

Об этом заявил основатель специализирующейся на доставке автомобилей из-за рубежа компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

«Микроавтобусы пользуются популярностью для заказа из-за рубежа у жителей России не меньше, чем кроссоверы или минивэны», — приводит «Газета.Ru» его слова.

Рогов объяснил это универсальностью и большой вместительностью таких машин.

Он рассказал, что средний чек покупки микроавтобуса составляет от 3,1 млн до 4,5 млн рублей.

«Среди популярных можно выделить Hyundai Grand Starex, более новый Hyundai Staria, а также американский Chevrolet Express, который также считается микроавтобусом», — подытожил Рогов.

Ранее стало известно, что в июне продажи автомобилей Lada выросли на 272% по сравнению с 2022 годом.

Всего в прошлом месяце реализовали 27 839 коммерческих и пассажирских машин АвтоВАЗа.

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