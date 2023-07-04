Депутат Госдумы Гусев предложил ввести должность омбудсмена по правам животных
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Об этом сообщает Life.ru.
«У нас есть защитники предпринимателей, у нас есть защитники прав человека, у нас есть защитники прав детей, а домашних животных у нас, по некоторым оценкам, 40 млн... И я уверен, что здесь нужен омбудсмен», — добавил депутат.
Ранее телеканал «360» сообщил, что руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что столичная компания ISBC разработала современные медальоны для домашних животных с системой идентификации RFID.