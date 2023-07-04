Депутат Госдумы Гусев предложил ввести должность омбудсмена по правам животных

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил ввести должность омбудсмена по правам животных и их владельцев.

Об этом сообщает Life.ru.

«У нас есть защитники предпринимателей, у нас есть защитники прав человека, у нас есть защитники прав детей, а домашних животных у нас, по некоторым оценкам, 40 млн... И я уверен, что здесь нужен омбудсмен», — добавил депутат.

Ранее телеканал «360» сообщил, что руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что столичная компания ISBC разработала современные медальоны для домашних животных с системой идентификации RFID.