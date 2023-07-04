Узнать больше

Аксёнов спрогнозировал пробку на выезд из Крыма в августе

Короткая ссылка
На Крымском мосту ожидаются затруднения в движении транспорта в августе, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Аксёнов спрогнозировал пробку на выезд из Крыма в августе
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Со стороны Крыма сейчас 20 минут ожидание (в пробке. — RT). В августе, мы ожидаем, будет пробка с нашей стороны такая же, уже на отток населения. Синхронизируем действия», — сказал он.

В Минтрансе России ранее сообщили об увеличении автотрафика в Крым с 1 июля на 40%.

Президент России Владимир Путин и члены правительства страны на совещании обсуждают ситуацию с пробками на подъезде к Крымскому мосту.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявлял, что крымские отели не будут применять санкции к туристам, которые задержались из-за пробки у Крымского моста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить