Аксёнов спрогнозировал пробку на выезд из Крыма в августе

На Крымском мосту ожидаются затруднения в движении транспорта в августе, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Со стороны Крыма сейчас 20 минут ожидание (в пробке. — RT). В августе, мы ожидаем, будет пробка с нашей стороны такая же, уже на отток населения. Синхронизируем действия», — сказал он.

В Минтрансе России ранее сообщили об увеличении автотрафика в Крым с 1 июля на 40%.

Президент России Владимир Путин и члены правительства страны на совещании обсуждают ситуацию с пробками на подъезде к Крымскому мосту.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявлял, что крымские отели не будут применять санкции к туристам, которые задержались из-за пробки у Крымского моста.