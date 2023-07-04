Минтранс: наибольшая для автодвижения нагрузка на Крымском мосту ожидается 16—17 июля
- РИА Новости
Об этом министр сказал в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
«На наш взгляд, пиковая ситуация будет примерно 16—17 июля», — цитирует Савельева РИА Новости.
По его словам, глава Крыма Павел Аксёнов делает такие же прогнозы.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявлял, что крымские отели не будут применять санкции к туристам, которые задержались из-за пробки у Крымского моста.