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Минтранс: наибольшая для автодвижения нагрузка на Крымском мосту ожидается 16—17 июля

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Глава Министерства транспорта России Виталий Савельев предупредил, что пиковая для автомобильного движения нагрузка на Крымском мосту ожидается 16 и 17 июля.
Минтранс: наибольшая для автодвижения нагрузка на Крымском мосту ожидается 16—17 июля
  • РИА Новости

Об этом министр сказал в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«На наш взгляд, пиковая ситуация будет примерно 16—17 июля», — цитирует Савельева РИА Новости.

По его словам, глава Крыма Павел Аксёнов делает такие же прогнозы.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявлял, что крымские отели не будут применять санкции к туристам, которые задержались из-за пробки у Крымского моста.

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