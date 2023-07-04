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В Оренбургской области запустят новую систему поддержки технологических проектов

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В Оренбургской области запустят «Инновационный сертификат» — новый механизм финансовой поддержки технологических проектов.
В Оренбургской области запустят новую систему поддержки технологических проектов
  • Gettyimages.ru
  • © Drazen Zigic

Об этом сообщает RIA56.

Программа «Инновационный сертификат», кроме финансирования, позволит привлечь к разработкам различные научные и промышленные парки.

В рамках программы физические лица смогут получить до 200 тыс. рублей, юридические — до 500 тыс. рублей.

Ранее РИАМО со ссылкой на пресс-службу правительства России сообщило, что заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным провёл инспекцию производственных объектов индустриального парка «Руднёво».

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