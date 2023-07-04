В Оренбургской области запустят новую систему поддержки технологических проектов
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Об этом сообщает RIA56.
Программа «Инновационный сертификат», кроме финансирования, позволит привлечь к разработкам различные научные и промышленные парки.
В рамках программы физические лица смогут получить до 200 тыс. рублей, юридические — до 500 тыс. рублей.
Ранее РИАМО со ссылкой на пресс-службу правительства России сообщило, что заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным провёл инспекцию производственных объектов индустриального парка «Руднёво».