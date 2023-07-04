В Оренбургской области запустят новую систему поддержки технологических проектов

В Оренбургской области запустят «Инновационный сертификат» — новый механизм финансовой поддержки технологических проектов.

Об этом сообщает RIA56.

Программа «Инновационный сертификат», кроме финансирования, позволит привлечь к разработкам различные научные и промышленные парки.

В рамках программы физические лица смогут получить до 200 тыс. рублей, юридические — до 500 тыс. рублей.

Ранее РИАМО со ссылкой на пресс-службу правительства России сообщило, что заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным провёл инспекцию производственных объектов индустриального парка «Руднёво».