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Психолог Девятка назвала конфликты из-за кондиционера попыткой доминировать

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Гештальт-терапевт Анна Девятка заявила, что конфликты из-за кондиционера являются попыткой доминировать, способом конкуренции людей друг с другом, и советует не бояться этого.
Психолог Девятка назвала конфликты из-за кондиционера попыткой доминировать
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«Конфликты могут протекать по-разному. Можно промолчать — тогда это будет пассивная агрессия. Человек может посмотреть как-то, потом в ответ гадость сделает, за углом скажет, что ему не дают включить кондиционер или, наоборот, что ему дует», — сказала эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, фоновой агрессии много, и здесь кондиционер — всего лишь повод.

«Обычно открыто поругаться нельзя, потому что люди не поймут, а кондиционер — это достойный повод разрядить атмосферу», — добавила Девятка.

Ранее клинический фармаколог, член высшего совета «Сильной России» Александр Эдигер в беседе с «Радио 1» рассказал об особенностях использования кондиционера. По его словам, в некоторых случаях организму может быть нанесён вред.

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