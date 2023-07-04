Психолог Девятка назвала конфликты из-за кондиционера попыткой доминировать

Гештальт-терапевт Анна Девятка заявила, что конфликты из-за кондиционера являются попыткой доминировать, способом конкуренции людей друг с другом, и советует не бояться этого.

«Конфликты могут протекать по-разному. Можно промолчать — тогда это будет пассивная агрессия. Человек может посмотреть как-то, потом в ответ гадость сделает, за углом скажет, что ему не дают включить кондиционер или, наоборот, что ему дует», — сказала эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, фоновой агрессии много, и здесь кондиционер — всего лишь повод.

«Обычно открыто поругаться нельзя, потому что люди не поймут, а кондиционер — это достойный повод разрядить атмосферу», — добавила Девятка.

Ранее клинический фармаколог, член высшего совета «Сильной России» Александр Эдигер в беседе с «Радио 1» рассказал об особенностях использования кондиционера. По его словам, в некоторых случаях организму может быть нанесён вред.