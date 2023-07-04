Сенатор Ковитиди: произошедшее с Милашиной и Немовым требует особого контроля СК России

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, член Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном требует особого контроля Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России.

«Защита прав граждан, в частности журналистов и адвокатов в России, законодательно закреплена на национальном и региональном уровне, однако после произошедшего с журналистом Милашиной и адвокатом Немовым, необходимо тщательно проверить правоприменительную практику по данной категории дел», — подчеркнула парламентарий.

Очевидно, что любое насилие над человеком и гражданином недопустимо, заявила Ковитиди.

«Это содержится в Конституции России, об этом говорит президент, этим руководствуемся мы, парламентарии, при осуществлении своей законодательной деятельности. Факт нападения на журналиста Елену Милашину и адвоката Александра Немова является исключительным для России обстоятельством, а потому требует очень внимательного и тщательного расследования, установления виновных и их наказания, в соответствии с требованиями национального законодательства. Как член Комиссии СФ по информационной политике уверена, что произошедшее требует особого контроля Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России», — заключила она.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики в связи с получением информации об избиении Милашиной и Немова в Грозном.

Ранее омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цгоев заявил, что журналистка Елена Милашина получила переломы пальцев рук и травму головы, адвокат Александр Немов — ножевое ранение при нападении в Чечне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили о ситуации с нападением на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном.