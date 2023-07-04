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В Ставропольском крае проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими

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В Ставропольском крае организовали проверку по факту ДТП с двумя жертвами. Авария произошла в Курском округе.
В Ставропольском крае проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«В целях координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Курского района Максим Баранов. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются», — заявили в ведомстве.

Ранее телеканал «360» сообщил, что ДТП на 86-м километре МКАД на северо-востоке Москвы 25 июня произошло из-за уток, вышедших на дорогу.

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