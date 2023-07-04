В Ставропольском крае проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими
- РИА Новости
Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
«В целях координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Курского района Максим Баранов. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются», — заявили в ведомстве.
Ранее телеканал «360» сообщил, что ДТП на 86-м километре МКАД на северо-востоке Москвы 25 июня произошло из-за уток, вышедших на дорогу.