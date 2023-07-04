В Москве построят современный центр для военного комиссариата
Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра.
Сообщается, что центр повысит качество военно-учётной работы, в нём будут организованы комфортные условия для поступающих на военную службу, а также сотрудников.
Комиссариат расположится недалеко от единого пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова.
Ранее НСН сообщала, что правительство Москвы подписало соглашение с крупным российским IT-холдингом «Т1» о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднёво» с целью развития отрасли беспилотной авиации.