В Москве построят современный центр для военного комиссариата

В Москве появится современный центр для военного комиссариата. Постановление о его строительстве подписал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 4 июля.

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра.

Сообщается, что центр повысит качество военно-учётной работы, в нём будут организованы комфортные условия для поступающих на военную службу, а также сотрудников.

Комиссариат расположится недалеко от единого пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова.

Ранее НСН сообщала, что правительство Москвы подписало соглашение с крупным российским IT-холдингом «Т1» о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднёво» с целью развития отрасли беспилотной авиации.