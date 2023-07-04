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В Москве построят современный центр для военного комиссариата

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В Москве появится современный центр для военного комиссариата. Постановление о его строительстве подписал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 4 июля.
В Москве построят современный центр для военного комиссариата

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра.

Сообщается, что центр повысит качество военно-учётной работы, в нём будут организованы комфортные условия для поступающих на военную службу, а также сотрудников.

Комиссариат расположится недалеко от единого пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова.

Ранее НСН сообщала, что правительство Москвы подписало соглашение с крупным российским IT-холдингом «Т1» о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднёво» с целью развития отрасли беспилотной авиации.

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