Путин назвал очень хорошими темпы роста перерабатывающей промышленности в России

Президент России Владимир Путин отметил динамику роста перерабатывающей промышленности в стране.

Об этом сообщает ТАСС.

«У нас в целом по стране очень хороший рост перерабатывающей промышленности», — сказал российский лидер на встрече с выпускниками университета РАНХиГС.

В марте Владимир Путин поручил принять меры, которые предусматривают увеличение доли использования одноразовой бумажной упаковки, для отказа от пластика.

Также руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что московские производители продукции пищевой и перерабатывающей промышленности активно открывают новые экспортные направления в Латинской Америке, Восточной Азии и Африке.