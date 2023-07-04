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Путин назвал очень хорошими темпы роста перерабатывающей промышленности в России

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Президент России Владимир Путин отметил динамику роста перерабатывающей промышленности в стране.
Путин назвал очень хорошими темпы роста перерабатывающей промышленности в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«У нас в целом по стране очень хороший рост перерабатывающей промышленности», — сказал российский лидер на встрече с выпускниками университета РАНХиГС.

В марте Владимир Путин поручил принять меры, которые предусматривают увеличение доли использования одноразовой бумажной упаковки, для отказа от пластика.

Также руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что московские производители продукции пищевой и перерабатывающей промышленности активно открывают новые экспортные направления в Латинской Америке, Восточной Азии и Африке.

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