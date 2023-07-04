Путин назвал очень хорошими темпы роста перерабатывающей промышленности в России
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«У нас в целом по стране очень хороший рост перерабатывающей промышленности», — сказал российский лидер на встрече с выпускниками университета РАНХиГС.
В марте Владимир Путин поручил принять меры, которые предусматривают увеличение доли использования одноразовой бумажной упаковки, для отказа от пластика.
Также руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что московские производители продукции пищевой и перерабатывающей промышленности активно открывают новые экспортные направления в Латинской Америке, Восточной Азии и Африке.