Врач Тананакина посоветовала при некоторых диагнозах снижать вес с осторожностью
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В беседе с РИАМО специалист уточнила, что психические и соматические расстройства могут быть временными, они не будут являться противопоказанием к похудению после нормализации состояния.
Тананакина также напомнила, что диеты противопоказаны при беременности и в период грудного вскармливания.
«Можно снижать избыточный вес и в случае, если есть панкреатит, остеопороз или желчнокаменная болезнь, но с соответствующей коррекцией диеты», — подчеркнула врач.
Изменение рациона при ряде заболеваний должно проводиться под контролем специалиста, заключила она.
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