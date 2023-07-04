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Врач Тананакина посоветовала при некоторых диагнозах снижать вес с осторожностью

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Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала, что существует ряд противопоказаний для снижения веса. В их числе психические и соматические расстройства, а также беременность.
Врач Тананакина посоветовала при некоторых диагнозах снижать вес с осторожностью
  • Gettyimages.ru
  • © JGI/Jamie Grill

В беседе с РИАМО специалист уточнила, что психические и соматические расстройства могут быть временными, они не будут являться противопоказанием к похудению после нормализации состояния.

Тананакина также напомнила, что диеты противопоказаны при беременности и в период грудного вскармливания.

«Можно снижать избыточный вес и в случае, если есть панкреатит, остеопороз или желчнокаменная болезнь, но с соответствующей коррекцией диеты», — подчеркнула врач.

Изменение рациона при ряде заболеваний должно проводиться под контролем специалиста, заключила она.

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