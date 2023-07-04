Песков: атаковавшие Москву дроны были уничтожены или нейтрализованы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атаковавшие Москву беспилотники были уничтожены или нейтрализованы.
Песков: атаковавшие Москву дроны были уничтожены или нейтрализованы
  • РИА Новости

«Мы можем лишь констатировать, что все эти дроны были или уничтожены, или нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Вот это абсолютно очевидный факт», — заявил он.

Таким образом Песков ответил на вопрос о том, считают ли в Кремле, что удалось повысить уровень защищённости Москвы от атак беспилотников.

Ранее сообщалось, что средствами радиоэлектронной борьбы в Новой Москве подавлены два беспилотника, ещё один сбили в Калужской области. Позднее поступила информация о ликвидации силами ПВО ещё двух БПЛА в Новой Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии пострадавших после атак украинских беспилотников. В Минобороны также подтвердили уничтожение дронов.

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