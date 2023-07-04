Врач Тананакина посоветовала рассчитывать БЖУ в рационе для снижения веса

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Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала, что для снижения массы тела нужно рассчитывать, сколько белков, жиров и углеводов содержится в потребляемом суточном рационе.
Врач Тананакина посоветовала рассчитывать БЖУ в рационе для снижения веса
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Легкоусвояемые углеводы, такие как сахар и продукты с его содержанием, следует свести к минимуму — не более 10—15 г в сутки, сообщила она в беседе с РИАМО.

Также эндокринолог посоветовала ограничить потребление крахмалосодержащих продуктов, а количество белковой пищи довести до 250—300 г в день.

«Следует включать в рацион достаточное количество овощей и фруктов, ограничить потребление жира. Также снижают потребление поваренной соли, ограничивают потребление возбуждающих аппетит острых закусок, соусов и пряностей», — заключила Тананакина.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.

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