За неделю в России зарегистрировали около 4,4 тысячи случаев COVID-19

В России за прошедшую неделю зарегистрировали около 4,4 тыс. случаев заболевания COVID-19. Показатели снизились на 13,4 % за семь дней.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что чаще всего встречаются геноварианты штамма «омикрон».

Ранее Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестированием на коронавирус.

Также член Комиссии по фармацевтической и медицинской промышленности РСПП Александр Смирнов в интервью НСН заявил, что в России в основном используются аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) отечественного производства.