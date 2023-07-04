За неделю в России зарегистрировали около 4,4 тысячи случаев COVID-19

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В России за прошедшую неделю зарегистрировали около 4,4 тыс. случаев заболевания COVID-19. Показатели снизились на 13,4 % за семь дней.
За неделю в России зарегистрировали около 4,4 тысячи случаев COVID-19
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что чаще всего встречаются геноварианты штамма «омикрон».

Ранее Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестированием на коронавирус.

Также член Комиссии по фармацевтической и медицинской промышленности РСПП Александр Смирнов в интервью НСН заявил, что в России в основном используются аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) отечественного производства.

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