В Подмосковье более 15 тысяч жителей прошли переобучение по образовательным программам
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главу областного Министерства социального развития Людмилу Болатаеву.
Большинство жителей прошли переподготовку по направлениям бухгалтерия, педагогика и программирование.
Также, по сообщению «Агентства Бизнес Новостей», Астраханская область выиграла грант в 70 млн рублей в конкурсе федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы «Развитие образования» по направлению «Сервис и туризм».
В 2024 году средства направят на создание образовательного кластера среднего профессионального образования на базе Астраханского государственного политехнического колледжа.
Ранее сообщалось, что первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга прокомментировал рекомендацию Минобрнауки вузам начислять абитуриентам до десяти дополнительных баллов за прохождение военной службы и участие в спецоперации.