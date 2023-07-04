В Подмосковье более 15 тысяч жителей прошли переобучение по образовательным программам

В Московской области в рамках национального проекта «Демография» более 15 тыс. жителей прошли бесплатное переобучение и повышение квалификации.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главу областного Министерства социального развития Людмилу Болатаеву.

Большинство жителей прошли переподготовку по направлениям бухгалтерия, педагогика и программирование.

Также, по сообщению «Агентства Бизнес Новостей», Астраханская область выиграла грант в 70 млн рублей в конкурсе федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы «Развитие образования» по направлению «Сервис и туризм».

В 2024 году средства направят на создание образовательного кластера среднего профессионального образования на базе Астраханского государственного политехнического колледжа.

Ранее сообщалось, что первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга прокомментировал рекомендацию Минобрнауки вузам начислять абитуриентам до десяти дополнительных баллов за прохождение военной службы и участие в спецоперации.