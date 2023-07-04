Узнать больше

В Подмосковье более 15 тысяч жителей прошли переобучение по образовательным программам

Короткая ссылка
В Московской области в рамках национального проекта «Демография» более 15 тыс. жителей прошли бесплатное переобучение и повышение квалификации.
В Подмосковье более 15 тысяч жителей прошли переобучение по образовательным программам

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главу областного Министерства социального развития Людмилу Болатаеву.

Большинство жителей прошли переподготовку по направлениям бухгалтерия, педагогика и программирование.

Также, по сообщению «Агентства Бизнес Новостей», Астраханская область выиграла грант в 70 млн рублей в конкурсе федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы «Развитие образования» по направлению «Сервис и туризм».

В 2024 году средства направят на создание образовательного кластера среднего профессионального образования на базе Астраханского государственного политехнического колледжа.

Ранее сообщалось, что первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга прокомментировал рекомендацию Минобрнауки вузам начислять абитуриентам до десяти дополнительных баллов за прохождение военной службы и участие в спецоперации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить