Губернатор Калининградской области поздравил жителей с 77-летием региона
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Об этом пишет «Янтарный край».
«4 июля 1946 года начался отсчёт новой истории для территории бывшей Восточной Пруссии. В этот знаменательный день мы с особой благодарностью вспоминаем тех, кто ценой своей жизни в кровопролитных боях Великой Отечественной войны подарил нам будущее и мир, тех, кому довелось восстанавливать нашу страну и нашу малую родину из руин», — говорится в тексте поздравительной телеграммы, адресованной жителям области.
Губернатор подчеркнул, что сплочённость и единение позволяют противостоять современным вызовам в период непростой геополитической обстановки, и пожелал жителям здоровья, мира, добра и благополучия.
Ранее портал RIA56 сообщил, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жителей региона с Днём Победы.