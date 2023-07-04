В Подмосковье «Система-112» обработала 76 миллионов вызовов за восемь лет

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С 2015 года в Московской области операторы Службы спасения обработали более 76 млн обращений.
В Подмосковье «Система-112» обработала 76 миллионов вызовов за восемь лет
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  • © Reza Estakhrian

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112.

Ежедневно около 400 операторов разных специальностей (например, психологи или сурдопереводчики) обрабатывают более 30 тыс. звонков.

За первые шесть месяцев 2023 года «Система-112» приняла более 6 млн обращений.

Ранее, по данным НСН, мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале рассказал, что к столичной «Системе-112» подключены более 230 разных служб, в том числе пожарные, спасатели, полиция, скорая помощь и служба газа.

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