В Подмосковье «Система-112» обработала 76 миллионов вызовов за восемь лет
- Gettyimages.ru
- © Reza Estakhrian
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112.
Ежедневно около 400 операторов разных специальностей (например, психологи или сурдопереводчики) обрабатывают более 30 тыс. звонков.
За первые шесть месяцев 2023 года «Система-112» приняла более 6 млн обращений.
Ранее, по данным НСН, мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале рассказал, что к столичной «Системе-112» подключены более 230 разных служб, в том числе пожарные, спасатели, полиция, скорая помощь и служба газа.