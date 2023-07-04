Сальдо: более 10 тысяч человек получили материальную помощь после ЧП на Каховской ГЭС
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«В центре внимания властей находится социальное обеспечение людей, пострадавших от наводнения. Более 10 тыс. человек получили матпомощь по 10 тыс. рублей. Продолжается приём заявлений на все виды финансовых выплат — за получение вреда здоровью, утрату имущества и другие», — отметил он.
Сальдо отметил, что спасатели и коммунальщики в настоящий момент активно работают над принудительным спуском воды с последующей специальной обработкой зданий, восстановлением энерго-, газо-, водоснабжения и связи.
«В зону ЧС доставлено более 600 т бутилированной питьевой воды», — указал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS. Также Путин высказал мнение, что лучше бы ВСУ пошли в наступление вместо разрушения Каховской ГЭС.