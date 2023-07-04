Сальдо: более 10 тысяч человек получили материальную помощь после ЧП на Каховской ГЭС

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что более 10 тыс. жителей региона получили материальную помощь после ЧП на Каховской ГЭС.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В центре внимания властей находится социальное обеспечение людей, пострадавших от наводнения. Более 10 тыс. человек получили матпомощь по 10 тыс. рублей. Продолжается приём заявлений на все виды финансовых выплат — за получение вреда здоровью, утрату имущества и другие», — отметил он.

Сальдо отметил, что спасатели и коммунальщики в настоящий момент активно работают над принудительным спуском воды с последующей специальной обработкой зданий, восстановлением энерго-, газо-, водоснабжения и связи.

«В зону ЧС доставлено более 600 т бутилированной питьевой воды», — указал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS. Также Путин высказал мнение, что лучше бы ВСУ пошли в наступление вместо разрушения Каховской ГЭС.