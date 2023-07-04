Сальдо: более 10 тысяч человек получили материальную помощь после ЧП на Каховской ГЭС

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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что более 10 тыс. жителей региона получили материальную помощь после ЧП на Каховской ГЭС.
Сальдо: более 10 тысяч человек получили материальную помощь после ЧП на Каховской ГЭС
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В центре внимания властей находится социальное обеспечение людей, пострадавших от наводнения. Более 10 тыс. человек получили матпомощь по 10 тыс. рублей. Продолжается приём заявлений на все виды финансовых выплат — за получение вреда здоровью, утрату имущества и другие», — отметил он.

Сальдо отметил, что спасатели и коммунальщики в настоящий момент активно работают над принудительным спуском воды с последующей специальной обработкой зданий, восстановлением энерго-, газо-, водоснабжения и связи.

«В зону ЧС доставлено более 600 т бутилированной питьевой воды», — указал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS. Также Путин высказал мнение, что лучше бы ВСУ пошли в наступление вместо разрушения Каховской ГЭС.

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