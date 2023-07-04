В палате адвокатов потребовали искать по горячим следам напавших на Милашину и Немова
- РИА Новости
Она сообщила, что вместе с председателем комиссии ФПА по защите прав адвокатов Генри Резником обратилась к главе СК России, генпрокурору и в администрацию президента с возмущением по факту случившегося.
«Требуем немедленного возбуждения уголовного дела, поиска преступников по горячим следам и взятия дела на контроль», — цитирует Володину РИА Новости.
Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики в связи с получением информации об избиении Милашиной и Немова в Грозном.
Также она обратилась к омбудсмену Чечни с просьбой оказать медицинскую помощь Милашиной и обеспечить ей безопасность.