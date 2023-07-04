В палате адвокатов потребовали искать по горячим следам напавших на Милашину и Немова

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Тех, кто напал на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, необходимо искать по горячим следам, заявила глава Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Светлана Володина.
В палате адвокатов потребовали искать по горячим следам напавших на Милашину и Немова
  • РИА Новости

Она сообщила, что вместе с председателем комиссии ФПА по защите прав адвокатов Генри Резником обратилась к главе СК России, генпрокурору и в администрацию президента с возмущением по факту случившегося.

«Требуем немедленного возбуждения уголовного дела, поиска преступников по горячим следам и взятия дела на контроль», — цитирует Володину РИА Новости.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики в связи с получением информации об избиении Милашиной и Немова в Грозном.

Также она обратилась к омбудсмену Чечни с просьбой оказать медицинскую помощь Милашиной и обеспечить ей безопасность.

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