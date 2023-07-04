Диетолог Королёва: в период диеты лучше употреблять богатые клетчаткой крупы

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Врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, какие крупы можно употреблять в период диеты.
Диетолог Королёва: в период диеты лучше употреблять богатые клетчаткой крупы
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Крупы, богатые клетчаткой, несильно повышают уровень глюкозы в крови, поэтому их можно есть людям, настроенным на уменьшение веса, объяснила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Так, врач посоветовала обратить внимание на гречку, киноа, цельнозерновой рис и другие.

«Это крупа (гречка. — RT), которая позволяет получить энергию, массу витаминов и минеральных веществ. Она насыщает организм, даёт ему возможность нормально функционировать во время снижения веса», — добавила она.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.

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