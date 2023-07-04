Врач Тихомирова: правильное питание поможет адаптироваться к смене часовых поясов

Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова поделилась советами, как быстро адаптироваться к смене часовых поясов.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Обычно организму требуется минимум три дня на адаптацию к новому часовому поясу», — уточнила терапевт.

По мнению специалиста, если нужно совершить перелёт на запад, стоит отложить сон на несколько часов. Если же нужно лететь на восток, то, наоборот, рекомендуется лечь спать на пару часов раньше. Такие меры помогут смягчить неприятные симптомы, связанные с изменением времени.

Также нужно пить много воды, ограничить употребление солёной и жирной пищи, придерживаться правильного питания.

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